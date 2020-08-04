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Sunucu Emine Ün, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle vaktinde yakın arkadaşı ile buluşan Ün, beraber kahve için sohbet etti.

Daha sonra bir kozmetik mağazasına giren Emine Ün, alışveriş yaptı.