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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşım - Güncel haberler

        Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:16
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        Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programına ilişkin paylaşım
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

        Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında programa ilişkin görsellere de yer veren Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Emine Erdoğan
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