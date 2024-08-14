MHP'den yeni anayasa açıklaması: 400 vekil onaylasa bile mutlaka milletin onayına sunulmalı

Yeni anayasa tartışması siyasetin sıcak gündemindeki yerini koruyor.

Habertürk'e konuşan MHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak komisyon kurulmasından ziyade tüm partilerin elindeki taslakları ortaya koyarak o taslaklar üzerinden bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Yıldız, "AK Parti'nin bir çalışması var. Bizim de zaten 100 maddelik çalışmamız hazır. 6'lı masayı oluşturan partilerin de kendi çalışmaları vardı. Güçlü ve doğru olan seçenek herkesin hazırlığını ortaya koyması ve onun üzerinden bir çalışma yapılması. Tüm partilerden üyelerle ve STK'larla komisyon kurulup çalışılması zor. 2011 yılında bu denendi, 60 küsur maddede uzlaşı oldu diğerleri kaldı." ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA MİLLETİN ONAYINA SUNULMALI"

Yeni anayasa için önümüzdeki dönemde AK Parti ve MHP'nin ortak komisyon kurması da gündemde.

AK Parti ile hassasiyetlerinin ortak olduğunu kaydeden Yıldız, "Hassasiyetlerimiz zaten belli. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. madde, üniter yapı, yargı ve idari yapı kosunusunda görüşlerimiz belli. AK Parti ile çok kısa sürede çalışmalarımızı tekleştirebiliriz. Yeni anayasa konusunda milletin onayı şart. 400 Milletvekili ile de kabul edilse bile mutlaka halkın onayına sunulmalı." diye konuştu.

İÇ TÜZÜK VURGUSU

Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde de önümüzdeki dönem için önemli değişiklikler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.