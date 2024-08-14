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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü | Son dakika haberleri

        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan alevler, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:36
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          Bozcaada'daki bir tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

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          Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

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          Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

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          Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

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          Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        • 7

          Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

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          Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de sahadaki söndürme çalışmalarının koordinasyonuna katıldı.

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