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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:12
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        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
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        Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri de açıklandı.

        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

        Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu.

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