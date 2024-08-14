Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. tutuklandı.
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Odunpazarı'na bağlı Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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Sinem Çinğiloğlu'nun cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.