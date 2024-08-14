Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı

        Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Odunpazarı'na bağlı Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        • 2

          Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        • 3

          Sinem Çinğiloğlu'nun cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        • 4

          ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

          Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        • 5

          Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa