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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray'dan Olivier Boscagli derbisi - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş ve Galatasaray'dan Olivier Boscagli derbisi

        Beşiktaş ve Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların önerdiği rakam da belli oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:50
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        • 1

          Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Kartal ve Aslan, Hollanda ekibinde oynayan Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.

        • 2

          Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki savunmacı için iki kulübün girişimde bulunduğu belirtildi.

        • 3

          Haberde ezeli rakiplerin dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilginin olduğu belirtildi.

        • 4

          Yine Eindhovens Dagblad'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, PSV'nin 26 yaşındaki stoperi Olivier Boscagli için 10-15 milyon euroyu gözden çıkardı ama bu miktar PSV için yeterli olmadı.

        • 5

          PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, daha önce Boscagli'yi "gördüğüm en teknik oyuncu" olarak nitelendirmişti.

        • 6

          PSV, 2019 yılında Olivier Boscagli'yi Fransız ekibi Nice'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

        • 7

          Kariyerine Nice U19'da başlayan Boscagli, Nice'in alt yaş kategorilerinde ve B takımında forma giydikten sonra dikkat çekti.

        • 8

          2017-18 sezonunu Fransa 3. Lig takımlarından Nimes Olympique'de geçiren Boscagli, bir sonraki sezon ise PSV'nin yolunu tuttu.

        • 9

          Geçen sezon Hollanda ekibinde top koşturan 26 yaşındaki savunmacı, 47 karşılaşmada forma giyerek 4 bin 75 dakika sahada kaldı. Boscagli, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

        • 10
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