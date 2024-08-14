Beşiktaş ve Galatasaray'dan Olivier Boscagli derbisi
Beşiktaş ve Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların önerdiği rakam da belli oldu
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Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Kartal ve Aslan, Hollanda ekibinde oynayan Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki savunmacı için iki kulübün girişimde bulunduğu belirtildi.
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Haberde ezeli rakiplerin dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilginin olduğu belirtildi.
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Yine Eindhovens Dagblad'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, PSV'nin 26 yaşındaki stoperi Olivier Boscagli için 10-15 milyon euroyu gözden çıkardı ama bu miktar PSV için yeterli olmadı.
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PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, daha önce Boscagli'yi "gördüğüm en teknik oyuncu" olarak nitelendirmişti.
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PSV, 2019 yılında Olivier Boscagli'yi Fransız ekibi Nice'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
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Kariyerine Nice U19'da başlayan Boscagli, Nice'in alt yaş kategorilerinde ve B takımında forma giydikten sonra dikkat çekti.
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2017-18 sezonunu Fransa 3. Lig takımlarından Nimes Olympique'de geçiren Boscagli, bir sonraki sezon ise PSV'nin yolunu tuttu.
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Geçen sezon Hollanda ekibinde top koşturan 26 yaşındaki savunmacı, 47 karşılaşmada forma giyerek 4 bin 75 dakika sahada kaldı. Boscagli, 3 gol ve 4 asistle oynadı.
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