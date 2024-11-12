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        Haberler Dünya Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:13
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        Emine Erdoğan, Guterres ile görüştü
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        Emine Erdoğan, COP29 kapsamında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'deki alanda BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

        Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

        Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verdi.

        Görüşmede Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş eşlik etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Emine Erdoğan
        #Guterres
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