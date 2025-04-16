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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Emine Akpınar'ı sokakta katletmişti! Emrah Akpınar ağabeyini de öldürmüş | Son dakika haberleri

        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!

        Samsun'da, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki, üç çocuğunun annesi olan 36 yaşındaki Emine Akpınar'ı silahla öldüren 38 yaşındaki Emrah Akpınar'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Katil zanlısının daha önce de kendi ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:23
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        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
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        Samsun’un Canik ilçesinde Emrah Akpınar (38), dün gece saat: 22.30 sıralarında sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki, üç çocuğunun annesi eşi Emine Akpınar’ı (36) tabanca ile vurarak öldürdü.

        'UZAKLAŞTIRMA' KARARI VARDI

        DHA ve İHA'daki habere göre, hakkında uzaklaştırma kararı ve 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah Akpınar, olay yerinden kaçtı.

        YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        9 YIL ÖNCE DE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ

        Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

        4 YIL HAPİS YATIP ÇIKMIŞ

        Yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Polis her yerde Emrah Akpınar'ı arıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        17 YAŞINDA EVLENMİŞ

        Emine Akpınar'ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Emine Akpınar'ın kendisini öldüren kocasıyla 17 yaşında evlendiği öğrenildi.

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        #Samsun
        #Emine Akpınar
        #Son dakika haberler
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