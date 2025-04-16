Samsun’un Canik ilçesinde Emrah Akpınar (38), dün gece saat: 22.30 sıralarında sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki, üç çocuğunun annesi eşi Emine Akpınar’ı (36) tabanca ile vurarak öldürdü.

REKLAM advertisement1

'UZAKLAŞTIRMA' KARARI VARDI DHA ve İHA'daki habere göre, hakkında uzaklaştırma kararı ve 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah Akpınar, olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

9 YIL ÖNCE DE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

4 YIL HAPİS YATIP ÇIKMIŞ Yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis her yerde Emrah Akpınar'ı arıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17 YAŞINDA EVLENMİŞ Emine Akpınar'ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Emine Akpınar'ın kendisini öldüren kocasıyla 17 yaşında evlendiği öğrenildi.