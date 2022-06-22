"ÇOCUKLARIM VAR ÜLKEME DÖNEMEM"



Emina Jahovic, "Türkiye'de neden şarkıcılık yapmıyorsun?" sorusuna, "Ben aslında besteci ve söz yazarıyım. Sahnede ve çok göz önünde olmayı sevmiyorum." yanıtını vermişti.



İstanbul'u çok sevdiğini belirten Jahovic, "Boşnak bir insanım. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Çocuklarım Türk, burada eğitim görüyorlar ve hayatları burada olduğu için ülkeme dönemem" demişti.