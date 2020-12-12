Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Emina Jahovic, pandemiden dolayı işlerinin biraz etkilendiğini söyledi. Jahovic ayrıca, gazetecilerin "Eski eşiniz Mustafa Sandal ile küstüğünüz doğru mu?" sorusuna, "Bu haberler doğru değil, Mustafa ile konuşuyoruz." dedi.

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