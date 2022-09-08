Emina'nın keyfi yerinde

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Jahovic, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kısa süre mağazaları dolaşan Jahovic, ardından iş arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öğlen saatlerinde dostlarıyla birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Emina Jahovic'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.