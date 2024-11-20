Emina Jahovic: Hayatımı yaşıyorum

"KADIN VE ERKEK GÜÇLÜ OLMALI"

Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi ve "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence" ifadelerini kullandı.