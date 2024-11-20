Emina Jahovic: Hayatımı yaşıyorum
Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu; "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Jahovic, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, albüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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"KADIN VE ERKEK GÜÇLÜ OLMALI"
Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi ve "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence" ifadelerini kullandı.
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Oyunculukla ilgili de konuşan şarkıcı; "Şu an müzikle ve çocuklarla ilgileniyorum, yeterli. Şu an zamanım yok" açıklamasını yaptı.
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Emina Jahovic ayrıca Türkçe albüm sorularına; "Türkçe sözleri derinden yazamıyorum. Cover şarkısı olabilir. Mabel Matiz'i seviyorum oradan şarkı olabilir" karşılığını verdi.