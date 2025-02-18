Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü? Emin Gümüşkaya rol aldığı yapımlar
Çocuklar Duymasın'da "Seyyar Tayyar" karakterini canlandıran sinema ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sonrası hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü?
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İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu pek çok dizi ve filmle adını duyurmuş olan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Gümüşkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz vefat haberini duyurdu. Algöz; "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.
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EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğdu. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın 'Kapılar' adlı oyununda 'Topal' rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan 'Hırçın Kız' adlı tiyatro oyunuyla 1972'de Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldı ve yönetmenlik de yaptı.
1996 - 1998 ve 1999 - 2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.
Emin Gümüşkaya, 'Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu ayrıca; 'Arka Sıradakiler', 'En Son Babalar Duyar', 'Tatlı Hayat', 'Koçum Benim', 'Büyük Buluşma', 'Yalancı Romantik', 'Uygun Adım Aşk', 'Seksenler, 'Hıçkırık' ve 'Yeşil Deniz' gibi dizilerde de rol almıştı.
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EMİN GÜMÜŞKAYA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Emin Gümüşkaya'nın 2018'de KOAH atağı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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