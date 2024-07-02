Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşya taşıyan kamyonetin, aynı yönde giden buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kamyonetin, Ordu'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine eşya taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Edirne'de kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
İKİSİ DE AYNI YÖNDE GİDİYORDU
Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mustafa Karayiğit (34) yönetimindeki eşya yüklü kamyonet, aynı istikamette ilerleyen S.K. (68) idaresindeki traktöre takılı buğday yüklü römorka arkadan çarptı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'da yer alan habere göre kazada, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit, yanındaki Beytullah Karayiğit (18) ve kasadaki Emin Karayiğit (12) hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü S.K. yaralandı.
BİR YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından hastanenin morguna konuldu.
ORDU'DAN ÇANAKKALE'YE EŞYA TAŞIYORMUŞ
Kamyonetle Ordu'dan Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine eşya taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.