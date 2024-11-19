Ünlü model Emily Ratajkowski, ilginç kıyafet seçimiyle gündemde. 33 yaşındaki ABD'li model, ortası yırtılmış kırmızı kazağıyla yine cesur bir görünüm sergiledi.

Ratajkowski, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında belirgin karın kaslarını tamamıyla ortaya koyan kazağıyla dikkat çekti.

Alışverişe çıktığı anlaşılan ünlü model, alışveriş çantalarını otomobiline taşırken görülüyordu.

Polonya asıllı bir Amerikalı olan Ratajkowski, modellik kariyerinin başından bu yana verdiği cesur pozlarıyla tanınıyor. Bir çocuk annesi olan Ratajkowski, bir ara oyunculuğa da ilgi duymuş ancak daha sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski, geçen yıl verdiği röportajda kendini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söylemişti.

Ratajkowski, "Kendimi sanat peformansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuşmuştu.