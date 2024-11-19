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        Haberler Dünyadan Emily Ratajkowski'nin yırtık kazağı ve karın kasları - magazin haberleri

        Emily Ratajkowski'nin yırtık kazağı

        Cesur pozları ve kıyafet seçimleriyle adından söz ettirmeyi başaran Emily Ratajkowski, bu defa ilginç bir dekolte tercihi yaptı. Yırtık kazağıyla karın kaslarını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:10
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        Yırtık kazakla alışveriş yaptı
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        Ünlü model Emily Ratajkowski, ilginç kıyafet seçimiyle gündemde. 33 yaşındaki ABD'li model, ortası yırtılmış kırmızı kazağıyla yine cesur bir görünüm sergiledi.

        Ratajkowski, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında belirgin karın kaslarını tamamıyla ortaya koyan kazağıyla dikkat çekti.

        Alışverişe çıktığı anlaşılan ünlü model, alışveriş çantalarını otomobiline taşırken görülüyordu.

        Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde ünlü bir iç çamaşırı markasının elçisi olarak ilan edilmiş, markanın yeni koleksiyonundan parçaları üzerinde taşıdığı pozlar vermişti.

        Polonya asıllı bir Amerikalı olan Ratajkowski, modellik kariyerinin başından bu yana verdiği cesur pozlarıyla tanınıyor. Bir çocuk annesi olan Ratajkowski, bir ara oyunculuğa da ilgi duymuş ancak daha sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

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        Ünlü yıldızın ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı 'Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisiydi.

        Daha sonra 'We Are Your Friends', 'I Feel Pretty' filmleri ve 'Easy' adlı TV dizisinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi 'Hüzün Üçgeni' oldu.

        "BENİ BİR ET PARÇASI OLARAK GÖRDÜLER"

        Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski, geçen yıl verdiği röportajda kendini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söylemişti.

        Ratajkowski, "Kendimi sanat peformansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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