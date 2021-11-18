Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup, olmadığını sorduğunu belirtmişti. O anda olup, bitene hiçbir tepki veremeyen Emily Ratajkowski, kendini kötü hissettiğini anlatmıştı.

KLİP YAYINDAN KALDIRILDI



Emily Ratajkowski'nin bir anda dikkat çekmesine yol açan "Blurred Lines" adlı şarkının klibi daha sonra cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, kadın düşmanı bir mesaj içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştı.