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Emily Ratajkowski: Güzellik algısı yüzünden öz güvenim düşük! - Magazin haberleri

Emily Ratajkowski: Güzellik algısı yüzünden öz güvenim düşük!

İngiliz Model Emily Ratajkowski, güzellik algısı yüzünden öz güveninin düşük olduğunu itiraf etti. Ratajkowski, "Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum" ifadelerini kullandı

18.11.2021 - 16:06 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen ve geçtiğimiz mart ayında ilk çocuğu Sylvester Apollo Bear'ı kucağına alan ünlü model Emily Ratajkowski, küçük yaşlarından itibaren seks objesi olarak görülmekten yorulduğunu açıkladı.

  • 30 yaşındaki model, hamilelik günlerinde yazdığı feminist makalelerden oluşan 'My Body' (Benim Vücudum) isimli kitabında, güzellik algısına çocukluğundan bu yana takıntılı olduğunu itiraf etti.

  • "SOSYAL MEDYADA NE KADAR BEĞENİ ALDIĞIMI KONTROL EDİYORUM"

    Emily Ratajkowski, "Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum." dedi.

  • 'TACİZ' İDDİASI

    Öte yandan Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Ünlü model, çekimler sırasında Thicke'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.

  • Ratajkowski, Pharrell Williams ve üç meslektaşı ile birlikte objektif karşısına geçtiği klibin kamera arkasında yaşananları anlatmıştı.

    Ünlü model, aslında set ekibinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve çekimler sırasında genel olarak iyi eğlendiğini ifade etmişti. Ancak Emily Ratajkowski, bu duygularının Robin Thicke ile yalnız kaldığı anlarda değiştiğini de sözlerine eklemişti.

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