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2017 yılında giyim sektörüne atılıp kendi markasını kuran Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"TAM ZAMANINDA"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ratajkowski, ürünlerinin tanıtımı için yeniden kamera karşısına geçti.

28 yaşındaki model, bu kez puantiyeli transparan bluzunu sergiledi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Emily Ratajkowski, paylaşımına "Şeffaf puantiyeli. Tam zamanında" notunu düştü.

"ERKEKLER RAHATSIZ OLUYOR"

Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde, "Kendi markamın reklamını yapmam ve vücudumu cesurca sergilememden rahatsız olan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu özellikle de erkekler yapıyor" diyerek rahatsızlığını belirtmişti.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

28 yaşındaki model, şu ifadeleri kullanmıştı:

Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında da milyonlar kazanıyorum. Onlar beni böyle hor görürken, ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkartıyorum.