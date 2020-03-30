28 yaşındaki model, şu ifadeleri kullanmıştı:



Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında da milyonlar kazanıyorum. Onlar beni böyle hor görürken, ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkartıyorum.



Ünlü model, 2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul etmişti.



Öte yandan Ratajkowski'nin Instagram'da yaklaşık 24 milyon takipçisi bulunuyor.