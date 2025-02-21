Emily Blunt, Leonardo DiCaprio ve Dwayne Johnson aynı filmde buluşuyor

Emily Blunt, Leonardo DiCaprio ve Dwayne Johnson, usta yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filminde bir araya geliyor. 'Devler ligi' kadrosu, Hawaii'de geçecek drama için güçlerini birleştiriyor.

Yeni film, Scorsese'nin ikonik filmleri 'Goodfellas' ve 'The Departed'ın bir karışımı olarak tanımlanıyor.

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Senaryosunu Nick Bilton'ın kaleme aldığı film, Hawaii'deki organize suçun kontrolü için rakiplerine saldıran gerçek bir figüre dayanan, acımasız bir suç patronunu anlatıyor.

Henüz adı açıklanmayan film, cennet adasında çalkantılı bir dönem olarak tanımlanan 60'lı ve 70'li yıllarda geçiyor.

Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio, yıllar boyunca Scorsese ile pek çok kez işbirliği yapmasıyla ünlü. En son 'Killers of the Flower Moon' filminde çalıştılar.

Emily Blunt ve Dwayne Johnson, daha önce Disney'in 'Jungle Cruise' filminde birlikte çalışmıştı. İkilinin ayrıca bu yıl vizyona girecek olan 'Smashing Machine' adlı başka bir filmi daha var.