Emel Sayın: Şener Şen'in doğum gününü kutladık
82 yaşına giren ünlü oyuncu Şener Şen, doğum gününü Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven ve Gülden Avşaroğlu gibi yakın dostlarıyla kutladı
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Usta oyuncu Şener Şen, önceki gün 82'nci yaşını sanatçı dostlarıyla kutladı. Şen'in, bir meknda gerçekleşen doğum günü kutlamasında, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler bir araya geldi.
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Emel Sayın, kutlama anlarını sosyal medya hesabında paylaşara; "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" ifadelerini kullandı.
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Komedyen Ata Demirer ise "Büyük usta, doğum günün kutlu olsun" yorumuyla Şener Şen'in özel gününü kutladı.
Fotoğraflar: Instagram
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