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        Haberler Magazin Emel Sayın, Kediler Günü'nü kutladı

        Emel Sayın, Kediler Günü'nü kutladı

        Emel Sayın, Dünya Kediler Günü'nü kedileriyle kutladı. Sayın'ın çok sayıda kedisinin olduğu dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:31
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        Kediler Günü'nü kutladı
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        1990'da İtalya’da evsiz kedilere dikkat çekmek amacıyla türetilen 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü ünlü sanatçı Emel Sayın unutmadı.

        Sanatçı, sosyal medya hesabından kedileriyle çekilmiş videolarını paylaşarak hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Paylaşılan görüntülerde Emel Sayın’ın birden fazla kediye sahip olduğu dikkat çekerken, sanatçının sevimli dostlarıyla yakından ilgilendiği de görüldü. Sayın, bu günü kutlamak için yaptığı paylaşımına, "Dünya Kediler Günü kutlu olsun" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #emel sayın

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