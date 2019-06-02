02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Program, Emel Sayın’ın “Kimse bilmez ama biz çocukluk arkadaşıyız, daha çocukken mahallemizde sen tiyatro gösterileri yapardın, biz de bayıla bayıla izlerdik seni, annelerimiz sayesinde tanıştık, iyi ki de tanışmışız” sözleriyle başladı.
Emel Sayın, çocukluk yıllarından bahsederken kendisini hep kardeşlerinin annesi gibi hissettiği belirtirken, anne ve babasının çok ileri görüşlü olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.
Emel Sayın, hayattaki en büyük pişmanlığının evlat sahibi olamamak olduğunu belirterek evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.
Müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti. “O günden sonra her sınıf müzik dersinde beni çağırmaya başladı, okulun assolisti gibiydim” diyen Sayın, “Radyoda ise opera dinliyordum aşık oluyordum o sese” sözleriyle çocuk yaşlardayken operaya olan merakını izleyicilerle paylaştı.
Ailesinin de desteği ile müzik eğitimi alarak kendisini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Sayın, yaşadıkları maddi sıkıntıların ardından sorumluluk duygusunun ağır basmasıyla konservatuarı bitiremeden 17 yaşında sahne almaya başladığını belirtti.
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