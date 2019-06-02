Müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti. “O günden sonra her sınıf müzik dersinde beni çağırmaya başladı, okulun assolisti gibiydim” diyen Sayın, “Radyoda ise opera dinliyordum aşık oluyordum o sese” sözleriyle çocuk yaşlardayken operaya olan merakını izleyicilerle paylaştı.