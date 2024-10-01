Emel Sayın'dan anılı, şarkılı nostalji rüzgârı

Emel Sayın, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam rüzgarları estirdi.

'Yalancı Yarim'

Emel Sayın konserin ilerleyen dakikalarında; "Başrolünde oynadığım pek çok film var biliyorsunuz. Bu filmlerden bazı şarkılar alacağız. Nasıl bir repertuvar yapalım diye düşündüğümüzde her seferinde çok zorlanıyoruz. Hesapladık 15 filmde 99 şarkı seslendirmişim. O kadar güzel şarkılar ki… Bu şarkılarla ve bazı anılarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Kaç yıllık biliyor musunuz… Bu filmler, hep 1970’li yıllarda yapıldı. Yani dilim varmıyor. İşte biraz öncesine gideceğiz" dedi.