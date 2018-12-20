"PAPAĞANLAR BENİM UZMANLIK ALANIM"



"Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum. Bütün hayvanlara karşı ama... Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu bir henetikle doğmuşum. Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Boğazını falan çok fazla sıkmıyor. Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."