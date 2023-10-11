Emel Mathlouthi: Nereye baksak yangın var

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Konserini Filistin'e adayan Emel Mathlouthi, Türkçe olarak dinleyicilerini selamladı ve "Ne kadar acı, ne kadar keder var... Mutlu değiliz. Gazze için..." ifadesini kullanarak, "Kaddesh" şarkısını seslendirdi.

"NEREYE BAKSAK YANGIN VAR"

İran'da polis nezaretinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'ye ithafen "Holm" şarkısını söyleyen Mathlouthi'ye Yavuz Bingöl bağlamasıyla eşlik etti.

Müzisyen, "Nereye baksak yangın var ama dünyayı kurtarmak için gücümüz de var" diyerek, konserde aralarında en çok bilinen "Thamlaton", "Ma Lkit", "Lost" ve "Kelmti Horra" parçalarının da bulunduğu 15 parçayı seyircinin beğenisine sundu.

Seyircilerin de kendisine eşlik ettiği konserde Mathlouthi, ayrıca Yavuz Bingöl ile düet yaparak, "Sarı Gelin" türküsünü, ardından da Kürtçe olarak "Hey Dilbere" parçasını söyledi. REKLAM Yaklaşık iki saat aralıksız süren konseri Emel Mathlouthi, solo olarak orkestrasız "Naci El Palestine" parçasıyla sonlandırdı.

Altı kişiden oluşan orkestranın eşlik ettiği konserde, Mathlouthi'nin şarkıları sırasında barkovizyondan dünyada yaşanan felaketler, eylemler, Filistin'de yaşananlar video kolajlarıyla gösterildi. Fotoğraflar: Bir gecede 5 konser