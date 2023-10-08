BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE BİR GECEDE 5 KONSER

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin İstanbul’daki durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir hafta geride kaldı. Dün akşam festivalin görkemine yakışır 5 ayrı mekânda 5 ayrı konser vardı. Önümüzdeki günlerde ise yurt dışından gelen sanatçılar festivalde yerini alacak.