Emel Ezal “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” isimli ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler Ezal'ın sergiye adını veren “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” resminde ve sergide yer alan hemen tüm işlerinde; varoluşsal gerilimlerini yansıttığı, sınırlarını keşfettiği, içsel dünyasındaki zıtlıklarla yüzleştiği deneyim sürecinin yansımalarına dair bir karşılaşmaya tanık oluyor.

REKLAM advertisement1 Resimlerinde kullandığı parlak renkler, egzotik bitkiler, alışılmışın dışında kadrajlar, belli belirsiz mekanlar ve hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamadığımız figürlerle sanatseverlerde susturulamaz bir merak duygusu uyandıran Ezal, bir yandan da derin bir huzursuzluğa sürüklüyor. Emel Ezal’ın “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” isimli ilk kişisel sergisini 1 Şubat 2025 tarihine dek Labirent Sanat’ta görebilirsiniz.