Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye yüzde 15 indirim! Emeklilere kamu ve sosyal tesis indirimi nerelerde geçerli, kimler yararlanabilir?

        Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim! Başka indirimler de geliyor

        Emekli vatandaşlara kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. İndirim uygulamasından yalnızca emekliler değil, başka durumlar nedeniyle maaş alanlar da yararlanabilecek. Peki, emekliye yüzde 15 indirim ne zamandan itibaren geçerli ve nereleri kapsıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 21 Mayıs itibarıyla başlayan düzenleme birçok yeri kapsarken, ölüm aylığı gibi maaş alan vatandaşlar için de geçerli olacak. İşte, emekliye yüzde 15 indirimde tüm detaylar...

        • 2

          EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

        • 3

          EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

        • 4

          EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

          İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.

        • 5

          EMEKLİYE BİRÇOK DESTEK YOLDA

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama, kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim, PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim, TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler sağlanacağını söyledi.

        MB Mayıs faiz kararında beklentiler ne yönde?
        MB Mayıs faiz kararında beklentiler ne yönde?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Habertürk Anasayfa