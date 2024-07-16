Emekliye ek zamda kritik açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaşlarında zam oranları belli oldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük maaşının altında kalırken, yaşanan bu durum en düşük emekli maaşında zam beklentisi yarattı. İşte 2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
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En düşük emekli maaşına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kök maaşa yüzde kaç zam gelecek?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 Temmuz ek zammıyla en düşük emekli maaşı...
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EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammına ilişkin,
"Hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.
Analizler sonucu ortaya bazı rakamların çıktığını belirten Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.
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KÖK AYLIKLAR 12 BİN TL'YE TAMAMLANACAK
Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12 bin TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.
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Teklifin yasalaşması bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmezse temmuz ayına ait emekli aylığı farkları daha sonra ödenecek.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşlarının 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
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