EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.