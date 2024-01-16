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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ek zam oranını açıkladı! - Son dakika haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Emekliye ek zam oranı belli oldu

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını da açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:02
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        Emekliye ek zam oranı belli oldu
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        Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışı gerçekleşti.

        Yaklaşık 3.5 saat süren Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

        "EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRINI 7 BİN 500 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

        Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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        "2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

        2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

        "DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GÖZLE GÖRÜNÜR KAPANMA VAR"

        Geçtiğmiz yıl ihracatta hedeflerimizin üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Dış ticaret açığında gözle görünür kapanma var. İnşallah daha önceki hedeflerimiz gibi bunu da gerçekleştireceğiz. Turizmde de 2023 rakamlarının çok iyi geleceği anlaşılıyor. Mali disiplinden elbette taviz vermeyceğiz. Deprem sebebiyle artan harcamalara rağmen bütçe açığını öngörülen seviyenin altında tutmayı başardık. Devlet olarak kaynaklarımızı milletimizin yaralarının sarılması ve tehditlerin bertaraf etmesi yolunda seferber ettik. İllerimizi ziyaret ederek hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaşacak, hem de teslime hazır konutların anahtarlarını hak sahiplerine inşallah takdim edeceğiz.

        Ülkemizin risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların piyasalarımıza ilgisinin artması, derecelendirme kuruluşlarının görünümüzü çevirmesi gibi pekçok işaret Türkiye'nin olumlu yönde olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşana kadar duraksamadan çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz.

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