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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray organize kötülükle karşı karşıya - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Galatasaray organize kötülükle karşı karşıya

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, "Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:42
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        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yünsa ile yapılan futbol takımı forma sağ kol sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kayserispor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Özbek, Galatasaray'ın organize bir kötülükle karş karşıya olduğunu söyledi.

        "BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK"

        Özbek, "Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese gerektiği gibi konuşmasını bilirim. Bunlar son çırpınışlar."

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        "ŞAMPİYONLUK EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL"

        Dursun Özbek, "Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

        "Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?" sorusuna da cevap veren Özbek, "Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak." diye konuştu.

        "KENETLENİRSEK KİRLİ OYUNLAR BİTER"

        Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standartı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir.

        "FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

        Özbek, futbolcu maaşlarının ödenmesinde herhangi bir sorun olmadığını da belirtip, "Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

        Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili soruya cevap veren sarı-kırmızılıların patronu, "Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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