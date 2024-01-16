Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN

16' Salih Uçan, 36' Cenk Tosun pen.

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Murat Erdoğan

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyar, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk

YEDEKLER: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Rashica, Muleka, Mustafa Erhan, Yakup Arda, Tayfur, Serkan Emrecan, Semih

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

EYÜPSPOR: Berke, Metehan, Uğur, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed, Mustafa

YEDEKLER: Birkan, Kubilay, Caner, Robin Yalçın, Urozov, Murat Uçar, Regattin, Recep Niyaz, Berkay, Bruno

TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele ediyor. Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atladı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.