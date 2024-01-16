Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Eyüpspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti
16' Salih Uçan, 36' Cenk Tosun pen.
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Murat Erdoğan
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyar, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk
YEDEKLER: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Rashica, Muleka, Mustafa Erhan, Yakup Arda, Tayfur, Serkan Emrecan, Semih
TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos
EYÜPSPOR: Berke, Metehan, Uğur, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed, Mustafa
YEDEKLER: Birkan, Kubilay, Caner, Robin Yalçın, Urozov, Murat Uçar, Regattin, Recep Niyaz, Berkay, Bruno
TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor'u konuk ediyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele ediyor. Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atladı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemiyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor.
Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada yok.
EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK
Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy.