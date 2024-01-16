Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz sürprizi!
Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı.
Giriş: 16.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı.
Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki milli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 13 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 1 asist yaptı.
Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan, 2022 yılında siyah beyazlılardan Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.