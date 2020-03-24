Emeklinin bayram ikramiyesi öne çekildi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Ekonomi tedbirleri arasında emeklilerle ilgili başlıklar dikkatleri çekiyor. Emekli maaşları ve emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşında iyileştirme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşı, Ocak 2020'de yapılan zammın ardından 1258 lira ile 2000 sonrası SSK emeklilerinin olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşında iyileştirilme yapıldığını açıkladı. Erdoğan "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yeni SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3 SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0 BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8 BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7 MEMUR (Emekli) 2521,7 2660,2 EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Eski Yeni Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2 Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252,0 Memur (Lisans - 1/4) 3016,0 3181,6 Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6 Başkomiser (1/4) 3207,9 3384,0 Polis memuru (8/1) 3207,9 3384,0 Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4 Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör (1/4) 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat (1/4) 3101,9 3272,1 En düşük memur emekli aylığı 2522,0 2660,4 *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir