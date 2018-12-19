19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
YENİ İŞE GİREN HERKES YENİ YASAYA TABİ
5510 sayılı yasa uyarınca, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe başlayan işçi, memur, esnaf aynı yasaya tabi. Önceki kanunda yer alan kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olan sigortalılık süresi kaldırıldı ve herkes için prim günü ile yaş koşulu getirildi.
Buna göre, hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışanlar 7200, kendi adına bağımsız (4/b’li) çalışanlar ve kamuda (4/c’li) çalışanlar ise 9000 prim gününü doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emekli olabilecekler.
1 OCAK’TAN SONRA KİMLER 65 YAŞA TABİ?
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, çalıştıkları statüye göre prim gün sayısını tamamladıkları tarihteki yaşa yükselecek. Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036’dan itibaren her 2 yılda 1 yaş artacak.
1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe giren veya kendi işini kuran bir genç, 9000 günü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örneğin, memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak. Prim gününü 1 Ocak 2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında dolduran erkekler için emeklilik yaşı 65 olduğu için, gelecek yıl memur olan veya kendi işini kuran bir genç 65 yaşından önce emekli olamayacak.
Hizmet akdiyle çalışanlar ise 7200 prim gününü doldurdukları tarihte uygulanan yaşa tabi olacak. Örneğin, 1 Ocak 2019’dan sonra işe başlayan bir erkek, hiç boşluk olmadan 7200 günü 2039’da tamamlarsa 62 yaşından önce emekli olamayacak. Özel sektörde işten çıkarma veya iş değişiklikleri daha yaygın olduğu için 7200 prim günü hiç kesintisiz çalışabileceklerin sayısı çok az oluyor. Dolayısıyla, onlar arasında 62 yaşında emeklilik hakkı elde edebilenler kendilerini şanslı sayacak.
|65 YAŞA KADEMELİ GEÇİŞ NASIL OLACAK?
|4/a'lılar için 7200, 4/b ve 4/c'liler için 9000
|Yaş
|Yaş
|Prim gün sayısı
|prim gününün tamamlandığı tarih
|Kadın
|Erkek
|4/a
|4/b ve 4/c
|01.05.2008/31/12.2035
|58
|60
|7200
|9000
|01.01.2036-31.12.2037
|59
|61
|7200
|9000
|01.01.2038-31.12.2039
|60
|62
|7200
|9000
|01.01.2040-31.12.2041
|61
|63
|7200
|9000
|01.01.2042-31.12.2043
|62
|64
|7200
|9000
|01.01.2044-31.13.2045
|63
|65
|7200
|9000
|01.01.2046-31.12.2047
|64
|65
|7200
|9000
|01.01.2048 ve sonrası
|65
|65
|7200
|9000
YAŞI BEKLEME SÜRESİ UZAYACAK
Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı bağlatmak için gelecekte daha çok bekleyecekler. Örneğin, gelecek yıl 23 yaşında kamuda çalışmaya başlayan bir genç 48 yaşında prim gününü doldursa bile 65 yaşında emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalacak. Gelecek yıl özel sektörde çalışmaya başlayan 23 yaşındaki bir erkek ise 43 yaşında prim gününü tamamlasa bile 62 yaşında emekli olabilmek için 19 yıl bekleyecek.
SON 7 YIL AVANTAJI BİTİYOR
2008’den önce işe girmiş olanlar, son 7 yılın yarısından fazlasını hangi statüde geçirdiler ise o statüde emekli olabiliyor. Bundan dolayı, özellikle kendi adına bağımsız (4/b’li) çalışanlar, son 7 yıl kuralından yararlanmak için sonradan 4/a’ya geçerek en az 2521 günü 4/a’lı olarak çalışıp daha erken emekli olabiliyorlar.
1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren işe girenlerde son 7 yıl kuralı olmayacak. İlk defa 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler, çalışma yaşamlarında en fazla hangi statüde prim ödemişler ise o statüde emekli olabilecekler.
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