Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) fon dağılımı değişikliği sorunu çözülüyor. Sistemde müşterilerin piyasanın durumuna göre fon dağılımını değiştirmemeleri verimli bir fon yönetimi sağlanması için engel teşkil ediyordu. Sigorta ev Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bugün yayımladığı genelge ile bu sorunun giderilmesi için bir adım daha atıldı.SEDDK, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon dağılımı değişikliği yapmak isteyen müşterileri için emeklilik şirketlerine danışmanlık yapma yetkisi tanıyan genelge yayımladı.

Böylece emeklilik şirketleri artık müşterilerine fon dağılımı düzenleme tavsiyesi verebilecek. Diğer yandan robotların yönettiği fonlar için de yapay zeka desteği alınmasının önü açıldı. Uzmanlar, "Eğer müşteriler emeklilik şirketlerine güvenip de yapılan risk profili doğrultusunda fonlarını onların yerine tamamen yönettirirlerse daha verimli bir fon yönetimi sergilenir" şeklinde konuştu.

ARAŞTIRMA BİRİMİ OLUŞTURACAKLAR

SEDDK'nın yayımladığı Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge ile emeklilik şirketleri, katılımcılarının emeklilik planlarını, risk profillerini, faiz hassasiyetini, emekliliklerine kalan süreleri, katılımcı yaşını, ekonomik konjonktürü ve katılımcının birikimini etkileyecek diğer hususları dikkate alarak katılımcı bazında veya aynı özellikleri haiz katılımcılardan meydana getirilmiş gruplar bazında fon tercihi konusunda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunabilecek. Şirketlerin katılımcılarına fon tercihi konusunda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunabilmeleri için finans alanında asgari üç yıl mesleki deneyimi olan ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip en az bir çalışanı istihdam etmeleri ve bu çalışanın bağlı olduğu bir araştırma birimini oluşturmaları veya görevlendirmeleri zorunlu hale geldi.

HER BİRİ MÜŞTERİ İÇİN AYRI AYRI

Fon tercihi konusunda tavsiyende bulunmak üzere araştırma birimi tarafından ayda bir kereden az olmamak üzere şirketçe katılımcıya sunulan fonlar hakkında her risk grubuna yönelik ayrı tavsiyeler içeren araştırma raporu hazırlanacak ve katılımcılara verilecek tavsiye kararında bu rapor esas alınacak. Şirket, fon tavsiyesini elektronik iletişim araçları veya robo-danışmanlık uygulamaları ile katılımcılarına iletebilecek veya katılımcıların erişimine sunabilecek.

Arıca şirketlerin anlaşmalı portföy yönetim şirketlerinden araştırma raporu temin etmesi de serbest bırakıldı. Portföy yönetim şirketlerinin hazırladığı araştırma raporlarından dolayı katılımcı ile emeklilik şirketi arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda emeklilik şirketinin sorumluluğu devam edecek.

ANALİZLERLE DESTEKLENECEK

Fon tercihi konusunda tavsiyede bulunma faaliyetinin yürütülmesi sırasında şirketler tarafından aşağıdaki hususlar dikkate alınacak.

-Katılımcıların risk profillerini belirlemek üzere yapılan risk profil anketi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulacak.

-Sunulan yorum ve tavsiyelerde katılımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi öznel ve abartılı ifadelere yer verilmeyecek.

- Yapılan fon seçimlerinin, fonlara ilişkin yapılan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenerek belirlenmesi ve tarafsız olması gerekiyor.

- Şirketin, kasten fon işletim gider kesintisi yüksek fonlara yönlendirme yapmaması ve en iyi gayret esası doğrultusunda tavsiyede bulunması gerekiyor.

-Belirli fonların katılımcının risk profilinden bağımsız bir şekilde sistematik olarak aynı veya yakın oranlarda önerilmemesi gerekiyor.

-Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmayacak.