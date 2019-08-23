23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'da, hayali olan üniversite eğitimi almayı yıllar sonra ailesinin desteğiyle emeklilik yıllarında gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Akif Beyazıt, öğrencilik hayatına dönüş yaptı.
İHA'nın haberine göre; Ordu’da yaşayan ve 15 yıl önce emekli olan Akif Beyazıt, ‘okumanın yaşı yok’ diyerek, 55 yaşında üniversite sınavına girdi. Liseyi bitirdikten yaklaşık 40 yıl sonra üniversite sınavına giren, polis memuru olduğu zamanlarda da hayali olan müziği hiç bırakmayan Beyazıt, kazandığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği Bölümüne kaydını yaptırdı. Eğitim döneminin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Beyazıt, yaşıtlarının da eğitim alması gerektiğini belirtti.
“AİLEMİN DESTEĞİYLE SINAVA GİRDİM"
Görev yaptığı süreçte müzikten hiç kopmayan, kendince eserleri de bulunan Beyazıt, yine görev yaptığı esnada açık öğretimden işletme fakültesi yönetim ve organizasyon bölümünü bitirdiğini, emekli olduktan sonra ise örgün eğitim almaya karar verdiğini anlattı.
Beyazıt, “Ailemin de çok büyük desteğiyle sınava girdim. Bizim lise okuduğumuz dönemde 80’li yıllar olduğundan okullarda ders bile yapılamıyordu. Matematik, kimya, biyoloji neredeyse göremedik. Ancak liseyi bitirdikten 36 yıl sonra üniversite sınavına girdim ve sınavı kazandım. Benim için çok büyük sürpriz değildi, başarabileceğime de inanıyordum. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini, müziğimi daha iyi geliştireyim, müzik bilgimi üst seviyelere çekeyim istedim” dedi.
“BÜTÜN ÖĞRENCİLERDEN HEYECANLIYIM"
2019-2020 eğitim dönemi için Ordu Üniversitesi giderek kesin kaydını yaptıran Akif Beyazıt, “Bu benim için arzuydu, yıllardır yapamadığım bir şeydi. Lise bittiğinde de bu örgün müzik eğitimi almak istemiştim. Bu güne nasipmiş, emekli olduktan sonra nasip oldu. 16 Eylül tarihinde başlayacak olan eğitim dönemini belki de bütün öğrencilerden daha heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Oldukça sabırsızım, benim için eğitimin başlamasına uzun bir zaman var. Sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.
“BEN ÖRNEK OLACAĞIM, GELECEK YIL BURADA BENİM YAŞITLARIM OLACAK"
Kendisinin, yaşıtlarına örnek olacağını da ifade eden Beyazıt, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bazı arkadaşlarımı bu yönde psikolojik olarak sıkıştırıyorum. Bir farkınız yok, bir türlü eğitim alın diyorum. Muhtemelen bunu canlı gördüklerinde, eğitim başladığında ve ben buralara gidip geldiğimde sosyal medya aracılığı ile yayılacağına inanıyorum. Gelecek sene buraya bizim yaşlarda emekli insanların geleceğini düşünüyorum ve çok ümitliyim.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!