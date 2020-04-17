17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.
Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşayabildiğini, bu süreci atlatmak için kredi talebinde bulunabildiğini anlattı.
Bankalardan kredi almayı tavsiye etmediklerini aktaran Koçal, özellikle emeklilerin, kredi başvurusu onaylanıp sözleşme aşamasında bankaların kendilerine sunduğu evrakları incelemeleri, maaşla ilgili bankaya muvafakat vermemeleri gerektiğini vurguladı.
Koçal, bankaların, kredi verdikleri esnada emeklilere imzalattığı evraklar arasında maaşlarla ilgili muvafakat yazısının bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:
"Bilindiği üzere emekli maaşları SGK alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. Emekli vatandaşlarımız farkında olmadan kredi taksitlerini ödeyemezse emekli maaşının alınması konusunda bankaya muvafakat veren yetkiyi imzalayabiliyor. Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet alıyoruz. Bu konuda mağduriyet yaşayan emekli tüketicilerimiz bulunmaktadır."
"EN FAZLA 4'TE BİRİNE HACİZ KONULABİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"
Aziz Koçal, bu sorunun ortadan kalkması için, muvafakat verilmişse dahil maaşın en fazla 4'te birine haciz konulabilmesi için, mevcut verilen muvafakatları da içine alan, yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.
Kredi kullanmak isteyen emeklilere, imzalayacakları kağıtları okumaları ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeleri" uyarısında bulunan Koçal, aksi halde sıkıntıya düşünce ve taksitlerin ödenmemesi halinde maaşa bloke konulabildiğini, borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşülebileceğini vurguladı.
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