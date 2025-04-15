Emekli zammı hesaplama 2025: Temmuzda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığı da 14 bin 469 lira oldu. Bilindiği üzere emekliler yılda iki kez zam alıyor. Buna göre, emekli maaşı zammı temmuz ayında yeniden belirlenecek. 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda tahmini emekli zammı hesabı belli oldu. Peki, Temmuzda SSK, Bağkur emeklisi yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Temmuz-Aralık döneminde ne kadar aylık alacaklarını merak eden SSK ve Bağkur emeklileri ise emekli zammı hesaplamalarına başladı. 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte tahmini emekli maaşı zam oranı hesabı yapıldı. Peki, Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu...
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3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
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EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.
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İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06
3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 9,02
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6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre bu ayın enflasyon beklentisi yüzde 3,07 olurken, mayıs ayının yüzde 2,2, haziran ayı için ise yüzde 1,70 oldu.
Enflasyon beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse Tüketici Fiyat Endeksi 3.165,30 seviyesine yükselecek.
Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; ocak-haziran dönemi arasındaki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.
Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.
Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.