Son dönemin en sevilen yerli dizilerinden olan Prens’ten hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Merakla beklenen Prens 3. sezon tarihi belli oldu. İlk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyordu. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens 3. sezonu ufak bir gecikmeyle de olsa Mayıs ayında ekranlara dönüyor. Max ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan komedi türündeki yapımın yeni sezonunda “Kadınlar Çağı” başlıyor. Peki; Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni sezona dair merak edilenler...