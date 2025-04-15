Prens 3. sezon tarihi belli oldu! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak?
BluTV'nin MGX Film imzalı dizisi Prens'in ilk sezonu 2023 yılında, ikinci sezonu ise 2024 yılında izleyicilerle buluştu. İlk sezonundan bu yana büyük bir ilgiyle izlenen komedi türündeki dizinin yeni sezonu iple çekiliyordu. Merakla beklenen Prens yeni sezon tarihi belli oldu. Böylece ''Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. Öte yandan Türkiye'nin en popüler dijital platformları arasında yer alan BluTV, 15 Nisan tarihi itibarıyla yerini Max'e bıraktı. Buna göre sevilen dizi, Max çatısı altında yoluna devam edecek. İşte Prens 3. sezon yayın tarihi…
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Son dönemin en sevilen yerli dizilerinden olan Prens’ten hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Merakla beklenen Prens 3. sezon tarihi belli oldu. İlk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyordu. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens 3. sezonu ufak bir gecikmeyle de olsa Mayıs ayında ekranlara dönüyor. Max ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan komedi türündeki yapımın yeni sezonunda “Kadınlar Çağı” başlıyor. Peki; Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni sezona dair merak edilenler...
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PRENS 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!
Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens dizisi, ilk iki sezonuyla büyük ilgi görmüş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Komedi türündeki Prens’in yeni sezon tarihi belli oldu.
2025'in nisan ayında seyirciyle buluşması beklenen dizinin yeni sezonu, kısa süreli gecikmeyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
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PRENS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Prens 3. sezonu 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak.
Dizinin yeni sezon bölümleri Max (eski adıyla HBO Max) dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.
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PRENS 3. SEZONDA NE OLACAK?
Prens dizisinin yeni sezonunda “Kadınlar Çağı” başlayacak. Entrikalar, mizah ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Bu sezon, Bongomia Krallığı'nda kadınların yönetime ağırlık vereceği yeni bir dönemi konu alacak. Prens’in maceraları da sürecek.
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PRENS 3. SEZONUNA DAHİL OLAN OYUNCULAR
Diziye Binnur Kaya, Yiğit Özşener, Burcu Özberk Tansu Biçer, Burak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz gibi güçü isimler de dahil oldu.
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