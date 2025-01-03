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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 OCAK | Emekli maaş zammı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?

        Emekli zammı belli oldu! Emekli maaş zammı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Emekli zammı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 Aralık ayı enflasyon rakamları için TÜİK son dakika açıklaması geldi. Böylece 6 aylık enflasyon oranı belli oldu ve emeklilerin zam oranı netleşti. Akabinde ise emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:05
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        • 1

          Emekli zammı 2025 Ocak son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon verisi bugün açıklandı. Böylece emekli maaş zammı son dakika belli oldu. 2025 maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. Yılın ilk yarısında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…

        • 2

          ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 Cuma bugün açıkladı.

          Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

          Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12.500 TL'den 14 bin 500 TL'ye yükseldi.

          Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

        • 5

          EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

          SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar oldu? İşte o rakamlar:

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