Emekli zammı 2025 Ocak son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon verisi bugün açıklandı. Böylece emekli maaş zammı son dakika belli oldu. 2025 maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. Yılın ilk yarısında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…