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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | 5 aylık enflasyon farkı zam oranı belli oldu! Temmuz SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak?

Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Emekli maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammında son durum, 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya devam ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon rakamları toplamda yüzde 15,26 oranında gerçekleşti. Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam alan emeklilerin en düşük maaşları 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında yapılacak olan emekli zammına ilişkin olarak; emeklilere refah payı, taban maaş artışları ve kademeli zamlar ile ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'in ilk gündem maddesi olması bekleniyor. İşte 2023 emekli zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş: 17.06.2023 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lunun gündeminde yer alıyor. Asgari ücret zammının bayramdan önce belirleneceğine işaret edilirken gözler Temmuz emekli zammına çevrildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık." ifadelerini kullanırken gözler "Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Emeklilere ilk 6 aylık enflasyon farkı ve refah payına artışına göre bir düzenleme yapılması öngörülüyor. İşte 2023 Temmuz emekli zammında son durum...

  • EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26 

  • "EMEKLİLERİ SEVİNDİRECEK HABERİ MİLLEİTMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaş zammına ilişkin olarak “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” açıklamalarında bulunmuştu.

  • “ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ”

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerinin ardından gerçekleşen MHP ilk grup toplantısında asgari ücret, memur ve emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

     

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak, insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

  • CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ ENFLASYON RAKAMLARINI İŞARET ETTİ

    Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, maaş zamlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" cümlelerine değindi.

  • ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. 

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri konusunda kritik açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı 

  • 2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

    "KADEMELİ ARTIŞ OLACAK?"

    Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."

  • KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

  • 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. 

  • TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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