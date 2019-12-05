Emekli zammı 2020 ne kadar olacak? Soruları Aralık ayına girmemiz ile birlikte merak konusu oldu. Milyonlarca emekli yeni yılda alacağı zammı beklerken zam oranları da belli oldu. Peki, SSK ve Bağkur emekli zam oranları ne kadar olacak? İşte 2020 emekli zam oran tahminleri

EMEKLİ ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Yeni ekonomi programında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye çekildi. Buna göre emekliler için Ocak zammı yüzde 6.65 olacak. Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağlır emekli maaşları 80 TL ile 372 TL arası artacak. Zamlı maaşlar ise Ocak ayında hesaplara yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ ZAM ORAN TAHMİNLERİ

2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.65 ya da yüzde 7.3 olarak bekleniyor.

Bu tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 413 liraya varan artış yaşanacağını ortaya koyuyor.

Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak.

En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.