Emekli ve memur maaşı netleşiyor! 2025 Ocak SSK, Bağkur ve memur maaşı ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan, 4. enflasyon raporunu sundu ve TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükselttiğini duyurdu. Daha önce Orta Vadeli Program'da beklenen yüzde 38'lik orana göre hesaplanan emekli ve memur maaş tahminleri de değişti. Peki, 2025 emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, son gelişmeler ışığında emekli ve memur maaş senaryoları...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti dolayısıyla enflasyon farkına göre yapılan memur ve emekli zam beklentileri de değişti. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, TCMB'nin güncel enflasyon verisinden yola çıkarak, olası memur ve emekli maaş zammını hesapladı. Peki, 2025 Ocak memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseldi. 2025 sonu tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 sonu tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44'e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
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2025 OCAK SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
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MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.
Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
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