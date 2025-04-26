Emekli promosyon kampanyaları en güncel haliyle araştırılıyor. Başvuru süresi uzatılan kampanya dönemi süresince emekli promosyonu veren bankalar araştırması devam ediyor. Konuyla ilgili Denizbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank gibi bankaların rekabeti sürüyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor, son gün ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.