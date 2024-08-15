Emekli promosyon ödemeleri Ağustos 2024: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli promosyon tutarları 2024 Ağustos listesi gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammı sonrası emeklilere verilen banka promosyonları güncellendi. En yüksek tutar 18 bin TL'ye ulaştı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon alabilirler. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, 2024 Ağustos ayı en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.