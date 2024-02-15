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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli promosyon ödemesi 15 bin TL'ye yükseldi! Şubat 2024 en yüksek hangi banka emekli promosyon veriyor? - Merak Edilenler Haberleri

        En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları

        Emekli promosyon veren bankalar listesi yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükselmesinin ardından emekli banka promosyon kampanyaları da güncellendi ve ödemeler 15 bin liraya kadar çıktı. İşte, 2024 Şubat en yüksek emekli promosyonu ödemesi veren bankalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:15
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        • 1

          SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 42,6 zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli maaşlarının artması ile beraber emekli banka promosyonları da güncellendi. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Türkiye Finans, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Akbank ve ING güncel emekli banka promosyon kampanyaları...

        • 2

          EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 15 BİN TL'YE ULAŞTI!

          Emekli maaşını 2024 Şubat ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.

        • 3

          TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

          Türkiye Finans'tan Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül fırsatı

          1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

          SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşteriler;

          3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

          3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

          7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

        • 4

          ING EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

          Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

          Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

          Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

          1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

          3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

          3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

          7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

          10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

        • 5

          YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

          3 Şubat 2024-29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

          QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

        • 6

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

          T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

        • 7

          GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

          Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!

          Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-29 Şubat 2024’tür. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

          Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

          3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

          7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

          10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

        • 8

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

          3.500 TL altı 3.000 TL

          3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

          7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

          10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

        • 9

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

          3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

          3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

          7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

          10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

          3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 10

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;

          3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

          3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

          7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

          10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

        • 11

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilir.

          Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Tablo şu şekilde;

          3.500 TL altı 6.000 TL

          3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

          7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

          10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

          *Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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