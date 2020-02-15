Emekli promosyonları ne kadar olacak? 2020 emekli promosyonları ne zaman açıklanacak? soruları milyonlarca emekli ve emekli yakınının gündeminde. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak promosyon görüşmelerine katılmak istediğini duyurmuştu. QNB Finansbank, TEB, Şekerbank gibi bazı bankalar yeni promosyo oranlarını açıklarken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de bir açıklama yaptı. TBB, emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti. Emekli proosyonları ile ilgili detaylar haberimizde...