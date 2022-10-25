Emekli polis, kiracısını vurdu!

DHA

Kırşehir'de bu sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

KİRACIYLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti.

EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ Salih K, Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin (38) de olay yerine geldi.

SİLAHLA SOL BACAĞINDAN YARALADI İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Salih K., belinde bulunan tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin´i sol bacağından yaraladı.

YARALANAN KİRACI HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. "BEN EMEKLİ POLİSİM' DEYİP EŞİMİ VURDU" Salih K., gözaltına alındı. Eşinin vurulmasının ardından hastane önünde feryat eden Funda Çetin, "'Ben emekli polis memuruyum' diyerek eşimi vurdu. Ben de bu devlete hizmet ediyorum. Ben de can kurtarıyorum. Her önüne gelen birilerini mi vuracak? Yazıklar olsun" dedi.